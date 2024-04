Zabójstwo na Gajowickiej we Wrocławiu. Prokuratura ujawnia, kto stoi za brutalną zbrodnią. Ofiara zginęła od ciosów nożem

We wtorek (2 kwietnia) wrocławska prokuratura ujawniła kolejne szczegóły śledztwa, prowadzonego w sprawie głośnego morderstwa przy ul. Gajowickiej we Wrocławiu, do którego doszło w czwartek (28 marca). Czytelnicy "Gazety Wrocławskiej" dowiedzieli się o zabójstwie jako pierwsi, jeszcze w dniu zdarzenia.