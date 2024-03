Tak piłkarze i kibice z Ukrainy świętowali we Wrocławiu awans na Euro 2024 (ZDJĘCIA)

Wtorkowy mecz był drugim świętem ukraińskiego futbolu we Wrocławiu w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy. We wrześniu reprezentacja naszych wschodnich sąsiadów mierzyła się na Tarczyński Arenie z Anglią w ramach eliminacji do Euro 2024. W spotkaniu, które oglądało na żywo ok. 40 tys. kibiców, padł remis 1:1.