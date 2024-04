Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 0:0. Bez goli i emocji, nikt nie goni Jagiellonii. Zobacz skrót!

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 0:0

Śląsk Wrocław pojechał do Warszawy z nadzieją na zakończenie złej passy meczów z tym rywalem na jego terenie. Było o co grać, po wobec sobotniej wygranej Jagiellonii Białystok z Zagłębiem w Lubinie ekipa z Podlasia odskoczyła Śląskowi na pięć punktów. Ponadto Lech Poznań wygrał z ŁKS-em, więc WKS osunął się na trzecie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

Trener Jacek Magiera w Warszawie nie mógł liczyć na zawieszonego za kartki Nahuela Leivę. Do składu powrócił za to Erik Expósito i poniekąd to on miał po części zastąpić swojego rodaka, bo miejsce w składzie utrzymał także Patryk Klimala, ale zmian było znacznie więcej. Na wahadłach pojawili się Martin Konczkowski i Patryk Janasik, w środku pola Petr Schwarz, a w ofensywie znalazło się także miejsce dla Piotra Samca-Talara.