Znany wrocławski gangster z zarzutami o krwawy napad

Tym razem obyło się bez spektakularnej akcji mundurowych. Łukasz W. ps. Gekon, który przebywa w areszcie w związku z oskarżeniami o udział w szajce handlującej dopalaczami, został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty w sprawie napadu z 2012 roku.

Gangster ma na koncie wiele przestępstw. Przed blisko pięcioma lat usłyszał wyrok skazujący go na 2,5-letnia odsiadkę za udział w zwabieniu do Polski i pobiciu dwóch obywateli Francji pod pretekstem sprzedaży luksusowych aut. Został też oskarżony o udział w pobiciu człowieka w jednym z wrocławskich klubów i skazany na 1,5 roku więzienia. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu prowadziła też śledztwo, w którym Gekonowi przedstawiono zarzut udziału w handlu „znaczną ilością narkotyków”. Wraz z nim zatrzymano ponad 100 osób. Postępowanie dowodowe w tej sprawie dobiegło końca, a wyrok ma zapaść w sierpniu.