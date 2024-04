Mieszkaniec Strzelina udawał chorego na raka mózgu? Policja apeluje do darczyńców, którzy wpłacali na jego zbiórkę

- Wklejam fakturę za pierwszy wlew immunoterapii celowanej, który odbył się 10 kwietnia. Tak, Grzesiek pracuje nieprzerwanie. Ma działalność gospodarczą i pracę zdalną przy komputerze. Gdyby był zdrowy, też by tak pracował. Dzięki Bogu, że może normalnie pracować i zarabiać. Ma też dzięki temu zajętą głowę i nie myśli za dużo. Jednak nie zarabia tyle, by móc nas utrzymać i co trzy tygodnie płacić 14 300 złotych za leczenie - odnosi się pani Justyna do komentujących.

Relacjonuje, że jej mąż jednego dnia ma siły, aby wykonywać proste prace w domu, ale drugiego bez przerwy kręci mu się w głowie i nie jest w stanie funkcjonować.

- Strasznie nas to dotknęło, [...] że jesteśmy oszustami, że to nasz sposób na życie. Chyba mielibyśmy lepsze warunki bytowe, gdybyśmy mieli do wydania na swoje potrzeby ponad 100 tys. złotych co roku. Tak nam się świetnie powodzi, że nasza 6-letnia córka jeszcze miesiąc temu spała w małym, drewnianym niemowlęcym łóżeczku [...] Jest mi cholernie przykro, że musiałam to napisać. Osobom, które tak o nas mówią i piszą, nie życzę, by znaleźli się w takiej sytuacji jak my - kończy pani Justyna.