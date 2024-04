Były wiceprezydent Wrocławia Michał J. ponownie stanął przed sądem. Ruszył trzeci proces w głośnej sprawie o korupcję

W poniedziałek (15 kwietnia) we wrocławskim sądzie ruszył trzeci proces, dotyczący głośniej sprawy korupcji w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. Przypominamy, że na samym początku sprawy prokuratura postawiła byłemu wiceprezydentowi miasta - Michałowi J. trzy zarzuty w tym dwa korupcyjne i jeden o niedopełnienie obowiązków. Były urzędnik został już raz uniewinniony, jednak w kolejnym procesie uznano go za winnego. Miał dopuścić się korupcji.