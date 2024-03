Znaleziono martwą sarnę we wrocławskim lesie. Zwierzę miało odciętą głowę! Czy to sprawka kłusowników?

- Przeróżne zwierzęta tutaj przez kogoś tak cierpią, wydaje mi się że to kłusownik, bo to bestialstwo jak widzę zwierzęta bez głów które kończą jako trofea - dodaje wrocławianka.

Nadleśnictwo Oławskie informuje, że podobne zgłoszenia nie wpłynęły do nich w ostatnim czasie. W przypadku gdy zostanie zauważona martwa zwierzyna, w celu jej uprzątnięcia należy skontaktować się z właścicielem lub zarządcą terenu.

- Jeśli taką lokalizacją jest las, to najprawdopodobniej będzie to nadleśnictwo albo zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego. Jeśli sytuacja ma miejsce przy drodze będzie to zarządca drogi. W przypadkach kiedy istnieje podejrzenie kłusownictwa, np. zwierzę jest we wnykach, należy zawiadomić organy ścigania takie jak policja, straż łowiecka lub straż leśna - mówi Anna Podgórni, Rzecznik Prasowy Nadleśnictwa Oława.