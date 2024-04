Niebezpiecznie przy szkole i przedszkolu we Wrocławiu, kamienice sypią się nad głowami dzieci. Remont? "Nie teraz"

Dopytywana chwilę później jednak dodaje:

- Gołym okiem widać, że wymagany jest remont. Wystarczy spojrzeć na budynki. Trudno mówić, że wszystko jest zabezpieczone sposób trwały. Jakby przyszedł huragan albo halny to różnie może być. Na pewno w dalszej perspektywie odnowienie elewacji i ścian zewnątrz jest konieczne. Jeżeli wspólnota mieszkańców w najbliższym czasie nie przystąpi do dużego remontu, to my jako zarządcy będziemy musieli naprawiać doraźne uszkodzenia. One przecież nie tylko u nas z powodu upływu czasu się tworzą - podsumowuje prezes Atena & HJW i zaznacza, że pracownicy od zarządcy obserwują na bieżąco stan kamienic.