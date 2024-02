Kleszcze znowu aktywne! Uważajcie, te groźne pajęczaki pojawiły się we Wrocławiu. Gdzie można "złapać" kleszcza? >>

Kleszcze przenoszą groźne choroby

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) - to wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego przenoszona przez kleszcze. Może prowadzić do trwałych zaburzeń czucia i niedowładów. Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek ukłucia przez kleszcza, a także wypicia mleka zakażonych wirusem kóz, owiec i krów. Zachorować może każdy, nawet bardzo małe dzieci, nie ma reguły. Objawy zwykle pojawiają się w okresie od 7 do 14 dni. Na początku jest gorączka, bóle stawów i głowy. Potem objawy ustępują, żeby po kilku dniach się nasilić. Pojawia się ogólne osłabienie organizmu, porażenie i niedowłady. Najlepszą ochroną przed kleszczowym zapaleniem mózgu jest szczepienie ochronne.