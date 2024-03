Młody ogier Bali pokazał się gościom wrocławskiego zoo. To zwierzę z gatunku zagrożonego wyginięciem

Bali to nowy przedstawiciel gatunku zebry Chapmana

- Nasze maleństwo urodziło się 8 lutego, więc niebawem skończy miesiąc. Od około tygodnia jest z matką na dużym wybiegu. Trzymają się zawsze na uboczu. Reszta stada ich dogląda, ale się nie zbliża. Ojcem jest samiec o imieniu Koral, który jest głównym samcem rozpłodowym w stadzie i on również bardzo chroni nasze młode - mówi "Gazecie Wrocławskiej" Agnieszka Chałupka, opiekunka w zoo Wrocław.

To już kolejny ogier we wrocławskim stadzie - przez ostatnie lata rodziły się same samce. Ostatnia samica przyszła na świat w 2021 roku. Młode regularnie wyjeżdżają, a zebry Chapmana urodzone w 2022 roku już opuściły zoo. Samice: Bera, Bazuka i Bronia źrebią się właściwie każdego roku.