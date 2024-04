Zmiany w organizacji ruchu przy Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Miasto zlikwiduje przystanek pod Bastionem Sakwowym

Na pozór niezbyt skomplikowany remont, może utrudnić kierowcom życie. Zwłaszcza, że odbędzie się w jednym najbardziej ruchliwych miejsc we Wrocławiu. Nowa organizacja ruchu zostanie wdrożona w pierwszym półroczu 2025 roku. Wówczas mieszkańcy skorzystają z nowego przejścia.

- Robimy to z myślą o pieszych, ale też o rowerzystach. Nie ma w tym miejscu – w parku Staromiejskim - ciągłości drogi rowerowej, którą rozcina właśnie ulica ks. Piotra Skargi. To pomoże lepiej skomunikować to miejsce w centrum Wrocławia. Da nam to możliwość scalenia promenady Staromiejskiej. To co lepiej skomunikuje nam bastion to także kładka w kierunku Przedmieścia Oławskiego. Wybudujemy ją z poszanowaniem naturalnego charakteru wyspy na fosie – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.