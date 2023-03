Zarobki w policji w 2023 roku. Od 3,5 do niemal 18 tys. zł "na rękę". Niektóre kwoty robią wrażenie!

Zarobki w policji w 2023 roku. Od 3,5 do niemal 18 tys. zł "na rękę" - nowe stawki!

To oczywiście nie wszystko. Funkcjonariusze policji mogą liczyć również mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego. Te wszystkie składowe, łącząc ze sobą i dzieląc przez liczbę miesięcy dają nam realne wynagrodzenie jakie otrzymuje policjant.

Ilu policjantów mamy w Polsce?

Koniec roku jest właściwym momentem do podsumowań. W minionych 12 miesiącach w policji pracowało ok. 98,5 tys. funkcjonariuszy (stan na czerwiec 2022 r.), z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) - ponad 84,8 tys.