Zakaz kopciuchów na terenie całego Dolnego Śląska coraz bliżej. Co grozi tym, którzy nie wymienią pieca?

- Żadne inne polskie miasto, oprócz Krakowa, nie ma takich wyników. Samorząd nie jest jednak w stanie kogokolwiek zmusić do wymiany pieca. Możemy zachęcać i robimy to skutecznie od 2019 roku: stworzyliśmy system dopłat do wymiany kopciuchów. To KAWKA plus, w tym roku dotacja wynosi do 8 tys. zł. Podłączamy komunalne kamienice do sieci ciepłowniczej, dopłacamy do czynszu i do rachunków za ogrzewanie, informujemy także o możliwości łączenia miejskich i rządowych dotacji – mówi Agata Dzikowska z Urzędu Miejskiego Wrocławia.