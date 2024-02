Wojsko potrzebuje kierowców. Trwa kwalifikacja wojskowa 2024. Tysiące Dolnoślązaków dostanie wezwanie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. 2023, poz. 2473) kwalifikacja wojskowa w 2024 roku na terytorium Polski potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia .

Armia wzywa mieszkańców Dolnego Śląska

W 2024 roku przed powiatowe komisje lekarskie województwa dolnośląskiego, które przeprowadzają kwalifikację wojskową, wezwanych zostanie około 17 tys. osób. Za jej przeprowadzenie na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta) - informuje w oficjalnym komunikacie Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Wezwania będą doręczane na co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. To jest obowiązkowe! Wezwania zostaną wysłane do grup zawodowych, na które w wojsku jest obecnie największe zapotrzebowanie.

