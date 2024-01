Wrocławska, nocna prohibicja uderza w małych przedsiębiorców. Po 16 latach zamyka się całodobowy sklep monopolowy

Czyżby uchwała już wywołała pierwsze "efekty uboczne"? Po 16 latach zamyka się sklep monopolowy "Omega" przy ulicy Traugutta na Przedmieściu Oławskim, a właścicielka jasno wskazuje, że to z powodu wprowadzenia nocnej prohibicji.

- Tak naprawdę my się od zeszłego roku do tego przygotowywaliśmy, bo siedzieliśmy na bombie. Wyprzedawaliśmy towar, ograniczaliśmy zamówienia. To nie jest też tak, że przez 16 lat byliśmy sklepem całodobowym. Długo prowadziliśmy sprzedaż do północy, a w weekendy 24h na dobę. Jednak przed pandemią zdecydowaliśmy się na całodobowość przez cały tydzień. Sytuacja to na nas wymusiła. Dzięki temu przetrwaliśmy, bo z rynku wygryzają nas „sieciówki” jak Duży Ben, czy Żabka. Oni są mocarzami – mówi nam Katarzyna Bąk, właścicielka sklepu.