Uwaga kierowcy! Zbliża się remont 15 głównych ulic Wrocławia. Będzie ruch wahadłowy i objazdy

Odcinki tych ulic we Wrocławiu zostaną wyremontowane od marca do maja

Blisko 12 kilometrów wrocławskich dróg do remontu

Do tzw. szybkich remontów nawierzchni ZDiUM wybrał 22 odcinki 15 ulic we Wrocławiu. Są spękane, dziurawe i odkształcone. Prace nie będą dotyczyły podbudowy drogi czy wymiany sieci. Po sfrezowaniu, na jezdniach zostanie ułożony nowy asfalt – w zależności od uszkodzeń, będzie to warstwa od 5 do 10 cm.

Remonty mają ruszyć w marcu tego roku i będą sukcesywnie prowadzone do końca maja. Głównie w weekendy, ale też w tygodniu, najczęściej w godz. 7-22 (z wyłączeniem godzin szczytu).