Wrocław nie zdąży z wymianą kopciuchów. Teraz ukarze mieszkańców za swoją zwłokę? Wrocławski paradoks

Wrocław nie zdąży z wymianą pieców. Najemcy lokali komunalnych będą ukarani?

- Piece nie muszą być w danym momencie eksploatowane. Wystarczy, że są sprawne i podłączone do przewodów kominowych. Dlatego najważniejszym wyzwaniem dla Wrocławia było ich usunięcie - wyjaśnia w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

Słuchając urzędników można było odnieść wrażenie, że gmina, która tak chętnie namawiała do wymiany starych pieców, z tematem dawno się uporała. Urzędnicy zapowiedzieli jednak "przedłużenie programu". Choć wymianie uległo już 14 tys. kopciuchów, to do końca 2024 roku wciąż pozostanie ich około 5,6 tys. Połowa z tego należy do zasobu miejskiego, a około 230 lokali jest w 100 proc. gminnych. Tak więc władze miasta nie zdążyły na czas.