Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź. Mecz o ósme miejsce w Lubinie. Co pokaże zdegradowany ŁKS?

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź. Godnie pożegnać się z kibicami w Lubinie

W poniedziałkowy wieczór na KGHM Zagłębie Arena przyjedzie Łódzki Klub Sportowy, który de facto jest już klubem pierwszoligowym. ŁKS kilka tygodni temu stracił realne szanse na utrzymanie w piłkarskiej elicie. Spadek w pewnym momencie zaczynał zagrażać też Zagłębiu, ale w ostatnich tygodniach podopieczni Waldemara Fornalika wrócili na właściwe tory i złapali serię trzech zwycięstw z rzędu.

Miedziowi w pokonanym polu zostawiali ostatnio Radomiaka Radom (4:3), Raków Częstochowa (2:0) oraz Widzew Łódź (3:1). Zwłaszcza to ostatnie zwycięstwo było dla lubinian cenne, bo wydatnie przybliżyło ich do celu ustalonego na końcówkę tego sezonu, a jest nim zajęcie 8. miejsca. Na wyższe piłkarze Zagłębia nie mieli już szans, a bycie w ósemce to przede wszystkim więcej pieniędzy od PKO Ekstraklasy po zakończeniu sezonu oraz - jakby to nie zabrzmiało - prestiż bycia w górnej połowie tabeli.