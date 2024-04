Kazamaty, tajemnicze poddasze i mnóstwo krętych schodów. Znasz zakamarki słynnego, wrocławskiego zamku? Aneta Kolesińska

Zamek we wrocławskiej Leśnicy to jeden z najstarszych pałaców na Dolnym Śląsku. Dawniej obronna twierdza otoczona fosą, dziś centrum kultury. Zajrzyj z nami do tajemniczych podziemi i ukrytych zakamarków, do których na co dzień nie ma wstępu.