Z ponad półrocznym poślizgiem tramwaje wracają na Biskupin

Nowymi torami biegnącymi od byłej zajezdni Dąbie, aż do pętli Biskupin przejechał dziś próbnie pierwszy tramwaj. Wrocławianie pojadą nowymi torami w sobotę 1 maja. Na trasy do pętli Biskupin wrócą tramwaje linii 1, 2, 4 i 10.

- To bardzo ważna trasa nie tylko dla mieszkańców Biskupina, do których i ja z dumą się zaliczam, ale i studentów, turystów czy spacerowiczów chcących korzystać z niezwykłych uroków Wielkiej Wyspy. To była trudna inwestycja, które wiele nas nauczyła - powiedział Krzysztof Balawejder prezes MPK Wrocław.

Przypomnijmy, przebudowa niespełna 2-kilometrowego odcinka torowiska trwała o ponad pół roku dłużej niż prezes MPK Wrocław obiecywał, gdy w lipcu ubiegłego roku prace ruszały. Później – na początku sierpnia - wybuchła afera z wstrzymaniem prac przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Powodem tej decyzji było rozpoczęcie robót mimo że MPK nie wystąpiło do konserwatora o zatwierdzenie projektu. Po tym jak zaczęto wykopy pod nowe tory, pojawiły się obawy, że zniszczone zostaną korzenie ponad wiekowych dębów rosnących wzdłuż ulicy. MPK przystępując do inwestycji, nie wystąpiło też o zgodę do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego. Zrobiono to dopiero w połowie października, czyli kilka miesięcy później niż należało.