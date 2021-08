Z Polakiem afgańskiego pochodzenia, mieszkającym na Dolnym Śląsku, rozmawiamy o sytuacji w jego ojczyźnie

Doniesienia stamtąd są skrajnie sprzeczne. Co, Pana zdaniem, tak naprawdę tam się dzieje?

Tak naprawdę Afgańczycy są ofiarami wojny między Stanami Zjednoczonymi, Iranem, Rosją, Pakistanem, Chinami itd. Chińczycy byli nawet przygotowani ostatnio do tego, by pomóc talibom, dlatego nagle na miejscu pojawili się niespodziewanie również Amerykanie – pod pretekstem ewakuacji swoich obywateli. Nawet jeden z afgańskich polityków zapytał publicznie: „Czy ten kraj ma w ogóle właściciela, czy już nie?!”. Którejś nocy Amerykanie wyjeżdżają, zostawiając wszystko, a kilka tygodni później nagle znowu się pojawiają… Tak naprawdę, wszystko, co się tam dzieje jest też elementem wojny między Pakistanem a Indiami. I chyba w największym jej wygranym jest właśnie Pakistan. Oni od dziesięciolecia mają swoich ludzi w Afganistanie – zarówno jeśli chodzi o władzę, jak i o handel przygraniczny. Wielu afgańskich Pasztunów (najliczniejsza grupa etniczna w Afganistanie; w sumie w tym kraju jest ponad 10 takich grup – przyp. SAS) utożsamia się nawet bardziej z Pakistanem, bo mieli swobodę w handlu przygranicznym, Pakistańczycy traktowali ich dobrze, przekupywali ich. Aż wreszcie ta piąta kolumna, jak ich nazywamy, doszła do Pałacu Prezydenckiego. Cały proces zaczął się już kilka miesięcy temu – zaczęli od zmian na najniższych szczeblach władzy, a więc w gminach – obsadzili je swoimi, przekupywali ludzi. Potem, kontynuując zmiany, powoli doszli do władz wojewódzkich. Aż nagle w ciągu tygodnia wystarczył jeden telefon, by wszystkie większe miasta i stolica kraju, Kabul, została oddana bez walki.