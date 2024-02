Są małe, lecz mają wielkie znaczenie. We Wrocławiu, w bruku pl. Solnego pojawiły się nowe Stolpersteine, poświęcone rodzinie Hertzów

Pierwszy kamień we Wrocławiu, został poświęcony Edycie Stein. Kolejne znajdziemy bliżej centrum, na ul. Świdnickiej czy Podwale. Te poświęcone Hertzom są jedynymi na pl. Solnym.

- Każdy kamień symbolizuje jedną osobę. Są na nich wypisane nie tylko nazwiska i daty urodzin czy śmierci ale także los, czyli co z tą osobą się stało - czy została zabita, czy musiała emigrować. To jest też memento dla nas dzisiaj, bo wciąż mamy na świecie konflikty i tragedie. To nam przypomina co się dzieje, gdy do władzy dochodzi nacjonalizm - podkreśla wyjaśnia Karolina Jara z Op Enheim oraz Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury.