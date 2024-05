Brutalne pobicie motorniczego MPK Wrocław. Rodzina zorganizowała zbiórkę na rehabilitację mężczyzny

- Pełen pasji, pomysłów oraz planów na przyszłość. Wszystko to legło w gruzach w nocy z 27 na 28 kwietnia, kiedy, wracając do domu, brat został brutalnie pobity. Agresor zostawił go z urazem głowy, a nas z sercami pełnymi strachu o jego życie – mówią bliscy pobitego mężczyzny.