Transfery Śląska Wrocław lato 2024. Nowi piłkarze łączeni z transferem do Śląska. Będzie też wietrzenie szatni

Śląsk Wrocław - transfery lato 2024

Letnie okienko transferowe - choć formalnie wciąż jest zamknięte - zaczyna nabierać rozpędu. Mamy coraz więcej spekulacji na rynku medialnym, wśród agentów i dyrektorów sportowych. Śląsk Wrocław latem będzie chciał wydatnie się wzmocnić. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie WKS grać będzie w eliminacjach europejskich pucharów.

W kadrze pierwszego zespołu jest co najmniej kilku zawodników, którym kończą się kontrakty. Już teraz udało nam się dowiedzieć, że z częścią z nich nie zostaną one przedłużone, inni dostali już oferty nowych umów, a jeszcze inni wciąż muszą przekonać do siebie pion sportowy z trenerem Jackiem Magierą i dyrektorem sportowym Davidem Baldą na czele.

Rozstań będzie więcej, bo niektórych nie uda się zatrzymać, a jednego piłkarza, który został wypożyczony z opcją wykupu po sezonie, Śląsk zwyczajnie już nie chce. Będą także konkretne transfery do klubu, ponieważ sytuacja tego wymaga, zwłaszcza jeśli Śląsk chce się rozwijać. Wszyscy we Wrocławiu mają nadzieję, że sezon 2023/24 nie będzie jednorazowym wyskokiem, ale są też świadomi, że do ustabilizowania drużyny na tym poziomie droga jest wciąż daleka.