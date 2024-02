Wyścig o sejmiki trwa. Bezpartyjni rozmawiali o sojuszu z Konfederacją! "Gaśnice wolimy ze sklepu, nie od Grzegorza Brauna"

Podjęła ona jednak rozmowy z Bezpartyjnymi Samorządowcami na Dolnym Śląsku. Ugrupowanie Cezarego Przybylskiego ma tutaj bowiem szereg aktywnych ludzi z szansami na listach, natomiast Trzecia Droga cierpi w regionie na brak struktur. Na razie nie ma jeszcze ostatecznych decyzji, co do takiego porozumienia.

Dowiedzieliśmy się natomiast – czego niewielu się spodziewało - że Bezpartyjni Samorządowcy jako ogólnopolska federacja usiadła do stołu rozmów o koalicji z… Konfederacją. Ma to być sojusz na skalę krajową. Co na to działacze Bezpartyjnych na Dolnym Śląsku?