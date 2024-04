Tak Jacek Sutryk zareagował na swoje zwycięstwo w II turze wyborów prezydenckich we Wrocławiu

sztab wyborczy Jacka Sutryka

Punktualnie o godzinie 21 zakończyło się głosowanie w drugiej turze wyborów samorządowych. We Wrocławiu o fotel prezydenta ubiegał się urzędujący obecnie Jacek Sutryk i posłanka na Sejm RP - Izabela Bodnar. Państwowa Komisja Wyborcza oficjalne wyniki poda zapewne jeszcze dziś. Znamy już za to wyniki badania exit poll przeprowadzone przez Ipsos dla trzech największych telewizji - TVP, TVN i Polsat. Nie pozostawiają one złudzeń. Prezydentem na kolejną kadencję będzie Jacek Sutryk, który zdobył 67,8 proc. głosów. Izabela Bodnar uzyskała 32,2 proc. spośród ważnych głosów. Według sondażowni, zakładany błąd szacunku może wynosić cztery procent.