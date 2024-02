Czy będzie przełom w sejmiku dolnośląskim? PO miała problem, by zawiadomić prokuraturę w sprawie Andrzeja Jarocha

Na konferencji prasowej 15 stycznia Marek Łapiński, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w sejmiku, ogłosił:

– Ten wniosek jest gotowy wraz z uzasadnieniem, które obejmuje 4 załączniki. On zostanie za chwilę przeze mnie złożony za pośrednictwem kancelarii sejmiku i pocztą wysłany do prokuratury okręgowej.

Chodzi o zawiadomienie do prokuratury z powodu zwołania nadzwyczajnej sesji sejmiku dolnośląskiego, dopiero po feriach zimowych przez przewodniczącego Jarocha (odbędzie się ona 1 lutego). Zdaniem PO to przestępstwo.

Okazuje się jednak, że zawiadomienie do prokuratury nie trafiło tak szybko, jak zapowiadał radny Łapiński. Dwa dni później na platformie X poinformował jednak, że Jaroch odesłał zawiadomienie do prokuratury z powrotem do niego. Dlaczego radny KO sam nie złożył wniosku, tylko chciał to zrobić przez kancelarię sejmiku?

Andrzej Jaroch w piśmie do Marka Łapińskiego wyjaśnił, że zgodnie z zapisami zarządzenia marszałka województwa zakres zadań kancelarii sejmiku nie zawiera wysyłania korespondencji do organów zewnętrznych w imieniu grupy radnych. Czyli kancelaria nie obsługuje po prostu wysyłania zawiadomień radnych do prokuratury.