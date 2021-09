Wypadek w Kątach Wrocławskich. Kierowca w szpitalu, części z rozbitych aut przez całą noc leżały na jezdni [ZDJĘCIA]

"Kierujący samochodem osobowym marki Audi mężczyzna wyjechał z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo na jadącym główną drogą ciężarowym mercedesie. Doszło do zderzenia, kierowca audi został przewieziony do szpitala z urazem kręgosłupa. Obaj kierujący byli trzeźwi" - mówi nam asp.szt. Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.