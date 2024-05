Wypadek przy centrum handlowym Korona we Wrocławiu. Na rondo, wśród jadących aut, spadł walec drogowy!

AKTUALIZACJA:

Utrudnienia na rondzie zakończyły się przed godziną 21. Zanim patrol policji dojechał na miejsce, walec został ponownie załadowany na platformę i transport ruszył dalej w trasę.

***

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło środę, 22 maja około godziny 20 na ul. Kowalskiej, przy centrum handlowym Korona we Wrocławiu. Z platformy transportowej zsunął się przewożony walec drogowy. Do zdarzenia doszło podczas, gdy kierowca samochodu ciężarowego przejeżdżał przez rondo.

-Na miejsce udaje się patrol policji. Więcej informacji przekażemy wkrótce - informuje mł.asp. Rafał Jarząb z KMP we Wrocławiu.

Według wstępnych informacji, w zdarzeniu nikt na szczęście nie ucierpiał. Zjazd z ronda w stronę ul. Bolesława Krzywoustego na jezdnię w kierunku centrum miasta, jest zablokowany.

Tu doszło do zdarzenia: