Wypadek motocykla i samochodu przy moście Zwierzynieckim (ZDJĘCIA)

Do wypadku doszło we wtorek 17.08, kilka minut przed godziną 17. Motocyklista jadący ulicą Wyspiańskiego w kierunku mostu Zwierzynieckiego wyprzedzał rząd aut stojących w korku. Kierujący osobowym volvo mężczyzna skręcał w lewo w drogę osiedlową. Nie zauważył wyprzedzającego go motocyklisty. W wyniku zderzenia motocyklista doznał ogólnych potłuczeń ciała. Jest badany przez pogotowie ratunkowe na miejscu wypadku. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia.