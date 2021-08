Wrocławskie Rodziny Wyklęte – rozmowa z Krzysztofem Kunertem, dziennikarzem, dokumentalistą i autorem książki „Wrocławskie Rodziny Wyklęte

Przywykliśmy do myśli, że żołnierze wyklęci do Wrocławia ściągali zazwyczaj, po to, by zacząć tu nowe życie. Czasem był to jedynie przystanek w drodze na Zachód, oczywiście przez zieloną granicę...

Zaraz po wojnie Wrocław, Dolny Śląsk czy szerzej całe Ziemie Zachodnie nazywane były Dzikim Zachodem. To znaczy miejscem, gdzie można było się ukryć, przeczekać, pozostać anonimowym. Przyjeżdżało się na tereny, gdzie dopiero tworzyła się nowa struktura społeczna. To była mieszanka Polaków z całego kraju, a także powracający z zagranicy. Owszem, przez Dolny Śląsk szły też konspiracyjne szlaki na Zachód m.in. przez Kotlinę Kłodzką czy Nysę. W tej ostatniej miejscowości tuż przed przekroczeniem granicy aresztowany został m.in. Hieronim Dekutowski „Zapora”.

Urząd Bezpieczeństwa pozwalał chodzić na wolności żołnierzom AK, NSZ a później działaczom WiN?

Pozwalał to może za dużo powiedziane, ale faktycznie zaraz po wojnie różnorodna aktywność była możliwa, weźmy chociaż przykład Eugeniusza Werensa „Pika”. Systemy totalitarne mają to do siebie, że „produkują” doskonałe tajne służby i komuniści z miesiąca na miesiąc rzeczywiście radzili sobie coraz lepiej. We Wrocławiu zwłaszcza od 1947 roku UB dość skutecznie wyłapywało przeciwników komunistycznego systemu, działających najczęściej już tylko politycznie, choć czasem też zbrojnie.