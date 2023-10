Wrocławskie akcenty gali PGE Ekstraligi: Juniorskie Asy Janowskiego i parodia Woffindena

Podczas gali PGE Ekstraligi nie mogło zabraknąć specjalnego wyróżnienia. „Złoty Szczakiel” przyznawany jest osobie szczególnie zasłużonej dla żużla. Po raz pierwszy trafił w ręce obcokrajowca. Otrzymał go Tony Briggs, Nowozelandczyk, który ponad 20 lat temu zrewolucjonizował speedway pod względem bezpieczeństwa. To on wpadł na pomysł montowania na torach żużlowych dmuchanych band.

Redakcja sportowa Canal+ wybrała „Wyścig Sezonu 2023”. Wybór padł na 15. bieg meczu rundy zasadniczej: For Nature Solutions Apator Toruń - Platinum Motor Lublin. „Szczakiel” powędrował do toruńskiego zawodnika Roberta Lamberta. Brytyjczyk na ostatnich metrach tego wyścigu wyprzedził Zmarzlika, dzięki czemu gospodarze wygrali mecz.

Jak zwykle, sporo uśmiechu przyniósł Tai Woffinden. Brytyjczyk został sparodiowany przez aktora Michała Meyera, który wcześniej wziął na tapet Kacpra Worynę i Martina Vaculíka. Woffinden-Meyer najpierw musiał wytłumaczyć reporterce Laurze Breszce, że jego imię wcale nie ma związku z Tajlandią. Aktorka stwierdziła wtedy, że gdy zawodnik Betardu Sparty ponownie złapie kibica za nogi, to będzie... pad t(h)ai, co Woffinden-Meyer skwitował popularną przyśpiewką o Unii Leszno. Sądząc po reakcji prawdziwego „Tajskiego”, można stwierdzić, że sposób, w jaki go sparodiowano, przypadł mu do gustu.