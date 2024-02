Wrocławski urząd miasta trawiony aferami. Nielegalny autokomis, pornografia, co następne? "Jacek Sutryk nie potrafi rządzić"

Po doniesieniach medialnych o handlowaniu luksusowymi samochodami na dziedzińcu urzędu miasta we Wrocławiu, specjalne oświadczenie wydał sekretarz Włodzimierz Patalas. Zawiesił on podejrzanego o…

- Praca w urzędzie we Wrocławiu powinna być zaszczytem, powodem do dumy i szacunku społecznego. Pracownicy powinny być należycie wynagradzani, mieć w społeczeństwie odpowiednią pozycję. Docierają do nas niepokojące sygnały, że jakość pracy w urzędzie się znacząco pogorszyła. Zwracają na to uwagę zwykli pracownicy, którzy stracili motywację do pracy. Stracili wiarę w procedury, które powinny funkcjonować w urzędzie. Stracili wizję tego, że ścieżki awansu są jasne, a wynagrodzenie sprawiedliwe – mówi Piotr Uhle, przewodniczący klubu Nowa.PL w radzie miejskiej .

Jak podają radni z Nowej.PL (Nowoczesna), cała sytuacja w urzędzie opisana wyżej skutkuje tym, że znakomici eksperci odchodzą z pracy.

- Tracimy potencjał tych ludzi. Ci, którzy mało zarabiają w urzędzie, szukają dodatkowego źródła utrzymania. Widzimy to choćby po przypadku otwarcia nielegalnego komisu samochodowego, czy nagrywania pikantnych filmów. To absolutnie niedopuszczalne. A pamiętajmy o sprawach molestowania we wrocławskiej spółce Spartan. To obrzydliwe - stwierdza Dorota Galant, radna miejska z Nowej.Pl.

Przykład dorabiania do urzędniczej pensji idzie we Wrocławiu z góry. Przypomnijmy, że prezesi miejskich spółek, czy ważni dyrektorzy departamentów dorabiali do swojego wynagrodzenia np. w radach programowych albo na umowach-zleceniach w spółkach komunalnych. Dla zwykłych urzędników takie opcje nie są dostępne.