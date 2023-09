Wrocław z lotu ptaka. Zobacz stolicę Dolnego Śląska z innej niż zwykle perspektywy. Niezwykłe zdjęcia!

Czytaj też: Tajemnicze miejsca Dolnego Śląska - zobacz je koniecznie

Zabieg polegający na takim ukośnym poprowadzeniu linii zabudowy zrobiono we Wrocławiu nie tylko budując główny plac miejski.

Skośnie usytuowany jest także kościół św. Elżbiety.

- Wspaniałą diagonalę, czyli linię ukośną widać, jak spojrzymy na położenie pl. Solnego, Rynku i Nowego Targu. Fascynujące jest także poprowadzenie linii pomiędzy ważnymi budowlami: od kościoła św. Wojciecha, przez kościół Marii Magdaleny i wieżę ratuszową. To nie może być pomyłka. Budowali to z dokładnością do 30 centymetrów. Jestem więc przekonany, że to było zaplanowane - wyjaśniał na łamach "Gazety Wrocławskiej" już w 2021 roku prof. Rafał Eysymontt, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. - To nie jest przypadkowe. Jest to rzecz zaplanowana z dwóch powodów. Uważam, że chciano wykształcić większy plac handlowy. Wrocław jest miastem bardzo pięknie zabudowanym, a to "przekoszenie" jest charakterystyczne. Moim zdaniem było to od początku zaplanowane. Ten skos powstał dlatego, żeby zrobić dynamikę, zdynamizować linie zabudowy - przekonuje naukowiec.