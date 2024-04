Wrocławski hotel przejdzie metamorfozę. "Będzie największy w mieście". Zobacz, jak będzie wyglądał!

Czterogwiazdkowy Wyndham Wroclaw Old Town znajduje się przy ul. Świętego Mikołaja, raptem 100 metrów od Rynku. Decyzję o jego rozbudowie podjęto już w 2022 roku. Właściciel obiektu na mocy porozumienia z Mogotel Hotel Group – łotewskim operatorem zarządzającym ponad 20 hotelami w Europie, zdecydował się na poszerzenie powierzchni hotelu o dodatkową przestrzeń, dotychczas wynajmowaną pod biura.

Po rozbudowie, hotel będzie liczył 357 pokoi hotelowych, 2 restauracje, 12 sal konferencyjnych, Executive Lounge oraz nowoczesną siłownię ze strefą fitness. Jak przekazuje Joanna Stypa-Loręc, Operations Menager Wyndham Wroclaw Old Town, będzie to tym samym największy hotel we Wrocławiu.