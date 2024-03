Wrocław sprzed czterech dekad. Ulice w centrum miasta tętniły życiem! Unikatowe fotografie Jerzy Wójcik

1985 rok, tramwaj i remont torowiska na Pułaskiego Mariusz Czulczynski / Gazeta Wroclawska / Slowo Polskie Zobacz galerię (48 zdjęć)

Wrocław w latach 80. minionego wieku to było zupełnie inne miasto. Na pierwszy rzut oka widać, że wrocławskie ulice tętniły życiem. Z jednej strony - kolejki za wszystkim, z drugiej - handel i drobne usługi, które dziś przeniosły się pod dach. Dla wielu młodszych czytelników to abstrakcyjne dziś obrazki, ale warto zaznaczyć, że na zdjęciach naszych fotoreporterów z tamtego czasu nie widać smutnych, zgnębionych ludzi. Jak Wy wspominacie tamten czas? Znacie to z autopsji czy z opowiadań rodziców?