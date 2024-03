Przychodnię zburzono, a deweloper buduje tu bloki na prawie 200 mieszkań. Najnowsza inwestycja przy Pabianickiej we Wrocławiu

"Nowa Pabianicka" w centrum Wrocławia. Co tam powstanie?

Inwestorem powstających bloków "Nowa Pabianicka" jest STRABAG. W marcu podpisał on umowę z RealCo Property Investment and Development na budowę najnowszej inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu. To firma, która we Wrocławiu przeprowadzała m.in. rewitalizację i adaptację na mieszkania zabytkowego Młynu Maria.

- W jej ramach STRABAG wybuduje 194 mieszkania, o wysokim standardzie wykończenia i powierzchni od 27 do 161 mkwe. Powierzchnia całkowita zaprojektowanych mieszkań wynosi ponad 10 tys. mkw. - mówi Maciej Tomaszewski z firmy STRABAG.

Na parterze powstaną lokale usługowe o powierzchni blisko 1400 mkw. z funkcją medyczną, a na kondygnacji podziemnej zlokalizowany będzie parking.