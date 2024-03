Memy na Wielkanoc 2024. Nieumyte okna, sałatka jarzynowa i oczywiście... przejedzenie

Twórcy memów nabijają się też z innych typowo polskich eksperymentów kulinarnych. Hitem stał się baranek wielkanocny z mięsa drobiowego lub z galarety. Jest też kilka żartów o small talkach, jakie odbywają się przy świątecznych stołach - plotki, pogoda i narzekanie to nasza specjalność.

Wśród tych wszystkich żartów jest oczywiście wiele prawdy. Nie wzięły się bowiem z niczego. Pamiętajmy jednak, że Wielkanoc, bez względu na to w jaki sposób będziemy ją obchodzić, staje się okazją do spotkań przy biesiadnym stole. To czas, w którym możemy odpocząć i zrelaksować się w gronie rodziny i przyjaciół. Odpuśćmy więc sobie to, o czym traktują memy, jedzmy (byle nie za dużo) i bawmy się dobrze!