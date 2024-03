We Wrocławiu wymieniono 14 tys. kopciuchów. Ile jeszcze zostało? To ostatnia szansa, bo inaczej - mandat!

14 tys. kopciuchów wymienionych. Koszt wyniósł 303 mln złotych

Urzędnicy podsumowali programy wymiany starych pieców. To nie tylko programy Kawka+ z dopłatami do wymiany pieca, ale również lokalny program dopłat do rachunków za ogrzewanie oraz zwolnienia i ulgi z czynszu dla osób, które zdecydowały się na wymiany źródła ciepła w swoich mieszkaniach.

Z programu Kawka+ skorzystało w latach 2019-2024 8837 osób. Miasto wymieniło również 3492 piece w budynkach należących w 100 proc. do miasta. Ponad 500 osób wymieniło piec bez dotacji, a 1119 lokali podłączono do sieci ciepłowniczej. Łącznie wymieniono więc dokładnie 13 994 "kopciuchów". Na ten cel przeznaczono dotychczas 303 mln złotych.