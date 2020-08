Wrocław: Mężczyzna zaatakował wolontariuszy pod kościołem. Myślał, że zachęcają do zmiany płci

Ostatnia szansa na pieniądze z Mikrograntów. Ruszają konsultacje projektów

W trzeciej i ostatniej w tym roku edycji Mikrograntów zdobyć można od 1 do 10 tysięcy złotych na realizację pomysłów integrujących osiedlowe społeczności. Od 1 do 15 września będzie trwał nabór wniosków, ale wcześniej organizatorzy zachęcają do udziału w konsultacjach.