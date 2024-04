Czy będą wyłączenia prądu 26.04 w dolnośląskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Gdzie obecnie (26.04 8:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wałbrzych

Wałbrzych ul.: Kusocińskiego 21, 23, przekaźnik telefonii komórkowej, hala targowa Manhattan 1 i 2, działka 15/77, Plac Zamenhofa 1- przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

26.04 od godz. 8:00 do 15:00

Wrocław

Wrocław Krzyki: Kutrzeby od 1 do 3 i od 2 do 20, Abrahama od 5 do 15 i od 4 do 22, Pszczelarska, Parafialna 70 i od 71 do 79, Strachowskiego od 7 do 51 i od 2 do 18, Hubala od 1 do 11 nieparzyste, Łubinowa 7, od 2 do 10 i od 22 do 30, Rzepakowa, Nektarowa.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Zatorska od 61 do 75 i 128 oraz dz.4/4, dz.4/6 i dz.5/9, Sobieskiego dz.5/9, Bierutowska dz.4/1 i dz.26, Stoczniowa 79, Odolanowska od 51 do 57 nieparzyste, Gumińskiej.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00