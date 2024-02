Muzeum Mulaży we Wrocławiu, czyli 300 odlewów ludzkiego ciała z wosku. Unikatowe eksponaty Uniwersytetu Medycznego Monika Fajge

To jedyne takie muzeum w Polsce. Znajduje się we Wrocławiu, ale unikatową – na skalę kraju i Europy – kolekcję eksponatów mogą oglądać wyłącznie studenci Uniwersytetu Medycznego. W oszklonych gablotach Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii jest 300 odlewów ludzkiego ciała z wosku pszczelego. To powstałe na przełomie XIX i XX wieku mulaże. Przyszli lekarze uczyli się kiedyś na nich rozpoznawać choroby skóry. Nam udało się zobaczyć te niezwykłe zbiory z bliska. Zapraszamy do naszej galerii!