Praca od zaraz! Firmy z Wrocławia szukają pracowników. Dostaniesz umowę i ponad 5 tys. złotych "na rękę". Nowe oferty Faj.

Praca szuka człowieka! Gdzie? We Wrocławiu i okolicach miasta. Firmy poszukują kompetentnych pracowników. Ci mogą liczyć na umowę o pracę o konkretne pieniądze. Kto teraz zatrudnia? Wybraliśmy dla Was oferty z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu z zarobkami ponad 5 tys. złotych "na rękę". To nie tylko praca biurowa. Sprawdźcie!