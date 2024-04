Auta poniżej 40 lat już nie są zabytkowe. Zmiany w przepisach już obowiązują

Kolejne zmiany w kryterium oceny pojazdów zabytkowych na Dolnym Ślasku wejdą w życie już niedługo. Do ewidencji zabytków województwa dolnośląskiego wliczane będą tylko te mające co najmniej 40 lat. To wywołało falę skrajnych komentarzy w dyskusji. Skąd taka decyzja?