Wirtualna Noc Muzeów we Wrocławiu. Co będzie się działo, jakie wystawy obejrzymy online? [PROGRAM]

Dzisiaj Noc Muzeów. W większości (poza Sky Tower) organizowana jest ona wirtualnie. Jaki jest program i co można zobaczyć online w ramach tegorocznej Nocy Muzeów? Sprawdźcie.

"Tegoroczna Noc Muzeów będzie miała ponownie charakter wirtualnych wieczorów, a każdy rozpocznie się o godzinie 18.00 i zakończy około północy. Codziennie zaprezentowanych zostanie od 6 do 7 wystaw, każde oprowadzanie potrwa ok. 30 minut" - mówi Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury. - "Tradycyjne Noce Muzeów gromadzą tłumy ludzi, na co, z powodu pandemii, nie możemy sobie pozwolić. Formuła wirtualna w ubiegłym roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy ją powtórzyć." W roli przewodników po wystawach wystąpią kuratorzy wystaw i artyści. "Po Starym Cmentarzu Żydowskim oprowadzi nas Ewa Pluta, przedstawiając wybitne postaci kobiece, do Muzeum Architektury zapraszają Kasia Kmita i Kuba Żary, z kolei w Muzeum Współczesnym Wrocław zobaczymy wystawę Marleny Kudlickiej i Wandy Gołkowskiej, o której opowie dyrektorka Sylwia Świsłocka-Karwot wraz artystką. W Muzeum Teatru będzie można zapoznać się z detalami prezentowanymi na wystawie „Dali, Goya”, a o układzie kostnym kręgowców rewelacyjnie opowie Grzegorz Skórzewski" - dodaje Jerzy Pietraszek.

Gdzie obejrzymy Wirtualną Noc Muzeów? Wszystkie transmisje na żywo obejrzymy na oficjalnym profilu miejskim na Facebooku, wszystkie materiały będą też dostępne na portalu wroclaw.pl w zakładce Noc Muzeów. Wirtualna Noc Muzeów 2021. Program Sobota 15 maja

18:00 Muzeum Miejskie Wrocławia Stary Cmentarz Żydowski – oprowadzanie tematyczne „Silne kobiety w trudnych czasach”

Oprowadza: Ewa Pluta

Zapraszamy na wirtualne oprowadzanie po Starym Cmentarzu Żydowskim, oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia. To przepiękna otoczona niezwykłą roślinnością przestrzeń XIX wiecznego cmentarza o założeniu parkowym. Spacer po cmentarzu dotyczy historii wyjątkowych kobiet, które miały różne pasje i były zaangażowane w walkę o swoje idee. Silne kobiety w trudnych czasach- to hasło przewodnie tego spaceru w wyjątkowych okolicznościach przyrody. Spacer nie tylko dla kobiet!

19:00 Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej - oprowadzanie po wystawie czasowej „Bypass. Wystawa pandemiczna”.

Oprowadza: Małgorzata Sanatrek

Dzieła Gustowskiej, Pągowskiej, Rydet, Sasnala i innych wybitnych artystów współczesnych można podziwiać na wystawie czasowej w Pawilonie Czterech Kopuł. „»Bypass« to prezentacja, będąca uzupełnieniem kolekcji stałej wystawianej w Pawilonie Czterech Kopuł, ukazująca szereg niezwykle ciekawych zjawisk i osobowości artystycznych, których nie udało się pokazać w ramach głównej ekspozycji. Klucz wyboru jest prosty i oparty o alfabet, czyli od litery A do Ż, i parytetowy, a więc kuratorki wybrały z bogatego zasobu prace artystek i artystów reprezentujących różne dyscypliny i nurty. To artystyczne panoptikum wydaje się być bardzo ciekawe i ozdrowieńcze – odkrywa przed widzem szereg bardzo rzadko pokazywanych prac, w tym także dzieła artystów obcych, których niemały zespół znajduje się we wrocławskiej kolekcji.

20:00 Muzeum Miejskie Wrocławia – Pałac Królewski – oprowadzanie autorskie po wystawie „Kiedy kobieta staje się rzeźbą”

Oprowadza: Stanisław Wysocki

Wystawa rzeźb Stanisława Wysockiego. Wyjątkowe spotkanie z charakterystycznym wrocławskim rzeźbiarzem na jego najnowszej wystawie w Pałacu Królewskim. To rodzimy artysta znany wrocławianom szczególnie z pomnika Powodzianki przy mostach Uniwersyteckich, figury Murzyna na placu Solnym czy głowy Orfeusza na placu Wolności. W zeszłym roku artysta obchodził 50-lecie pracy twórczej – to doskonała okazja do zaprezentowania retrospektywnej wystawy jego dokonań artystycznych. Kiedy kobieta staje się rzeźbą – bo to właśnie kobieta jest tematem przewodnim jego realizacji – to znamienne hasło, pod którym wystawione zostały w Pałacu Królewskim rzeźby Stanisława Wysockiego. 21:00 Muzeum Miejskie Wrocławia – Muzeum Teatru – oprowadzanie po wystawie „Goya Dali. Gdy śpi rozum budzą się potwory”

Oprowadza Kamila Zakrzewska

Wirtualny spacer po wystawie w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego. Wystawa GOYA DALI. Gdy śpi rozum, budzą się potwory jest zbiorem aż 160 rycin złożonych w dwa cykle graficzne: „Kaprysy” autorstwa Francisco Goi i „Les caprices de Goya de Dali” autorstwa Salvadora Dalego. Te dwa wielkie nazwiska autorów żyjących i tworzących w różnych epokach połączył nie tylko hiszpański rodowód, ale właśnie „Kaprysy”, które po niemal 200 latach od pierwszego wydania Salvador Dali postanowił zinterpretować na nowo dodając pastelowe kolory oraz charakterystyczne dla surrealizmu elementy takie jak miękkie zegary, skorupiaki czy płonące żyrafy. Wystawa jest okazją do zobaczenia dzieł dwóch wielkich hiszpańskich malarzy razem- wchodzących ze sobą w ciekawy dialog.

22:00 Pawilon Czterech Kopuł PrzeMÓW, muzeum. Czytania tekstów artystów prezentowanych na wystawie kolekcji sztuki polskiej II połowy XX i XXI w. w wykonaniu Teatru Czterech

Zazwyczaj muzeum sztuki współczesnej zwiedza się trasą barwnych plam, linii, form i faktur. Trasą wyznaczaną pędzlem i dłutem. W Noc Muzeów Pawilon Czterech Kopuł odwraca ten porządek – zaprasza na spacer trasą słów. Nie przymykając oka, nadstawmy ucha. W Noc Muzeów Pawilon Czterech Kopuł przemówi słowami malarzy i rzeźbiarzy. Zapraszamy trasą lirycznych bajek Erny Rosenstein, dziecięcych zanurzeń w naturę we wspomnieniach Magdaleny Abakanowicz, wywrotowych manifestów Luxusu, piurlagistycznych neologizmów Witkacego. Nasze motto – za Firmą Portretową Witkacego: „Klient musi być zadowolony. Nieporozumienia wykluczone”. Teatr Czterech w składzie: Monika Ćma, Agata Iżykowska-Uszczyk, Maciej Makosch, Katarzyna Mazurkiewicz, Justyna Oleksy, Barbara Przerwa, Lesław Zamaro.

23:00 BWA Wrocław Główny - oprowadzanie po wystawie TRZY TO JUŻ TŁUM - OUT OF STH VI. Chłonność przestrzeni

Oprowadza: Agata Kalinowska

Na wystawie TRZY TO JUŻ TŁUM zobaczymy samochoreografujące się protesty, improwizowane tańce społeczne i oddolne formy ruchowej organizacji ciał w tkance miejskiej. Od gruzińskiej rewolucji z 2018 roku, przez polityczny wymiar kultury rewjowej i queerowe aspekty clubbingu aż po mechanizmy budowania społecznej solidarności w warunkach przymusowej fizycznej izolacji i praktykowania przyjemności w sytuacji kryzysu. Jednocześnie przyjrzymy się też twórcom, których artystyczne działania mają wymiar aktywistyczny lub stały się polami społeczno-politycznej walki. 24:00 BWA Studio Wrocław - oprowadzanie autorskie po wystawie Dominiki Olszowy „Zupa Nic”

Oprowadza: Dominika Olszowy

Zupa Nicto wystawa poświęcona procesowi twórczemu i relacji artysty ze stwarzanym przez niego dziełem sztuki. Wychodzi od potrzeby pogłębienia procesu twórczego i wymaga poświęcenia mu stosownego czasu. Tytułowa „zupa nic” jest parafrazą dzieła sztuki jako rezultatu szeregu czynności manualnych i intelektualnych, wykonanych zależnie od nastroju czy zgodnie z własnym charakterem.

Niedziela 16 maja

18:00 Muzeum Miejskie Wrocławia – Ratusz – wykład dla dzieci: "Czy we wrocławskim Ratuszu mieszkają zwierzęta?"

Oprowadza: Izabela Janicka i Anna Priebe-Haglauer

Pewnie się zastanawiacie czy to możliwe? Tak, mieszkają tu już od bardzo dawna i poukrywały się w różnych zakamarkach Starego Ratusza. Pomożemy Wam je odszukać i zaprezentujemy, które z nich znalazły dla siebie bezpieczne schronienie i wyjaśnimy dlaczego. 19:00 Muzeum Przyrodnicze – oprowadzanie po wystawie „Układ Kostny kręgowców”

Oprowadza: Grzegorz Skórzewski

Wystawa "Układ Kostny Kręgowców" to jedna z czterech wystaw stałych znajdujących się w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, na którą składa się 66 kompletnych szkieletów zwierząt, reprezentujących wszystkie grupy kręgowców. Wśród tak licznych okazów szczególnie należy wspomnieć wymarłego jelenia olbrzymiego, należącego do fiszbinowców sejwala (jedyny kompletny szkielet w Polsce) oraz bogatą kolekcję czaszek, wśród których obecne są takie okazy jak hipopotam, czy też wymarły tur. Zgromadzenie w jednym pomieszczeniu okazów zarówno wodnych jak i lądowych gatunków pozwala na dokładne zapoznanie się z różnorodnością form jak i funkcji jakie posiada szkielet.

20:00 Muzeum Pana Tadeusza – „Pan Tadeusz Różewicz”, prezentacja obiektów i zapowiedź wystawy

Oprowadzają: Maria Marszałek, Marcin Szyjka

W trakcie oprowadzania zaprezentowane zostaną przedmioty należące do Tadeusza Różewicza, jednego z największych polskich poetów, które obecnie znajdują się w Muzeum Pana Tadeusza. Część z nich zostanie pokazana na wystawie poświęconej poecie, której otwarcie zaplanowane jest na 9 października 2021 roku. Co mówi o Tadeuszu Różewiczu fakt, że wycinał z gazet zabawne artykuły, z podróży przywoził bibeloty, popalał papierosy, a do teatru chodził z gwizdkiem? Biorąc udział w wirtualnym oprowadzaniu, będzie można się o tym przekonać.

21:00 Fort Wrocław Nr 9 - Muzeum Militarne – zakamarki i tajemnice Fortu

Oprowadzanie: Marek Łaciak Muzeum Militarne jest częścią XIX w. fortyfikacji pierścieniowej miasta. Obiekt został zbudowany z cegły w 1914 r. Ścianę czołową i dach wzmocniono betonem, a na przedpolu postawiono mniejsze schrony i budynek Komendantury. Głównym zadaniem załogi był rozładunek towarów na stacji „Osobowice”. Schron jest zabytkiem fortecznej sztuki militarnej, połączony z innymi, jeszcze nie zbadanymi, obiektami militarnymi. Podczas zwiedzania Muzeum pokażemy m.in.: kazamaty schronu głównego, wartownię zachodnią i wschodnią, magazyn amunicji oraz plenerowe wystawy sprzętu militarnego, m.in. zwożone z miasta schrony wartownicze , jedyny w Polsce schron rurowy i armaty osadzone w wieżyczkach „SKOTA” oraz historyczne samochody.

22:00 Oddział Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – oprowadzanie po wystawie: „Minerały Polski, kamienie szlachetne i ozdobne oraz meteoryty”

Oprowadza Antoni Stryjewski

Muzeum Mineralogiczne zaprasza pasjonatów kamiennego piękna na oprowadzanie po kolekcji swoich znakomitych okazów. Uwagę tegorocznych Muzealnych Nocnych Marków pragniemy skupić na trzech wybranych kolekcjach – na minerałach z polskich złóż surowców mineralnych, na kamieniach szlachetnych i ozdobnych oraz na meteorytach. 23:00 Galeria Miejsce przy Miejscu 14 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie zdjęć Tomka Tyndyka "Rzeczy osobiste"

Oprowadzają: Łukasz Rusznica, Tomasz Tyndyk

Wystawa Tomka Tyndyka otwiera cykl wystaw prezentowanych w Galerii w ramach projektu „Rok Ołowiu”. Rok 2021 w galerii Miejsce przy Miejscu 14 to przede wszystkim skupienie się na zdrowiu psychicznym, sposobach wyrażania emocji i praktykach leczniczych. Każdy z zaproszonych artystów wypowiada na głos swoje leki, samodzielnie, w pierwszej osobie, z własnego doświadczenia. To co skrajnie indywidualne i osobiste ma też niezwykły potencjał bycia uniwersalnym - odnajdujemy się w historiach innych osób, ich życia odbijają się w naszych.

