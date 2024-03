Księże Małe oczami mieszkańców na 40 pocztówkach. Pomysły wrocławian zmieniły się w wyjątkową wystawę

W sobotę (16 marca) na Księżu Małym odbyła się trzecia edycja projektu "Wystaw małych", w ramach których mieszkańcy Wrocławia mogli zobaczyć wystawę czterdziestu pocztówek z Księża. Ich autorami są lokalni artyści, którzy w ramach 25-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe wzięli udział w konkursie i zaprojektowali grafik, pokazujące, w jaki sposób postrzegają to wrocławskie osiedle. Część prac mogliście zobaczyć już wcześniej, jednak całość została zaprezentowana po raz pierwszy dopiero w ten weekend.

Wystawa została zainstalowana w tajnym miejscu, co stało się już tradycją "Wystaw małych". Grupa zainteresowanych zebrała się w pobliżu pętli tramwajowej, skąd została poprowadzona prosto na wernisaż. Na wydarzeniu pojawiły się tłumy mieszkańców, którym nie przeszkadzał deszcz, ani awaria komunikacji miejskiej.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wszystko tak dobrze się udało i na wystawie znów pojawiły się tłumy. Oczywiście już teraz zapraszamy na kwietniową. Będzie można zobaczyć architektoniczne plakaty jednego z wrocławskich artystów, na których pojawi się również Księże. Wystawa odbędzie się w bardzo nietypowej przestrzeni, więc mocno zachęcamy, żeby zaglądać do nas w kwietniu, bo na co dzień jest absolutnie niedostępna, a wszyscy chętnie by ją zwiedzili - mówi Monka Stadnik, współorganizatorka wydarzenia.