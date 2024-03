Wielkopostne rekolekcje we Wrocławiu. Kapłan kolejarzy poprowadzi je w kaplicy na Dworcu Głównym

Przez Dworzec Główny we Wrocławiu przewijają się każdego dnia tysiące ludzi. Wielu z nich jest przekonanych, że dworzec zna na wylot. Nic bardziej mylnego! Są takie zakątki tej imponującej budowli, do…

Rekolekcje w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, która znajduje się na dworcu głównym we Wrocławiu ruszyły w niedzielę (17 marca) i potrwają cały tydzień. Msze zaczynają się codziennie o godzinie 15:00.

- Nieliczne są takie chwile czy minuty, kiedy kaplica jest pusta. Z tego wyrosła myśl, aby spróbować zorganizować pierwsze w dziejach świata - bo ja nie słyszałem, żeby gdziekolwiek były, a na pewno nie we Wrocławiu - rekolekcje na dworcu – mówi ks. Jan Kleszcz, kapelan kolejarzy archidiecezji wrocławskiej.

- Codziennie o godzinie 15:00 w kaplicy jest cały tłum ludzi, którzy gromadzą się na koronkę do miłosierdzia bożego. Chcemy spróbować, czy da się to jakoś bardziej zagospodarować. Trochę więcej, niż te 15-20 minut, jakie zajmuje koronka, do powiedzmy godziny – dodaje ks. Jan Kleszcz.

Rekolekcje z Dworca Głównego we Wrocławiu będą transmitowane w internecie. To dzięki współpracy z katolicką EWTM. Ponadto, w dworcowej kaplicy z okazji wielkiego postu do 27 marca odbywa się spowiedź.