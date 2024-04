Obiecujący sparing ze Stalą. Sparta gotowa na nowy sezon (ZDJĘCIA)

Oczywiście do samego wyniku sparingu z ebut.pl Stalą nie należy przywiązywać większej wagi - trenerzy obu drużyn wystawili dość eksperymentalne składy, dając sporo szans na jazdę mniej doświadczonym zawodnikom. Faktem jest jednak, że wrocławscy żużlowcy pokazali się z bardzo dobrej strony. Tai Woffinden zdobył 14 punktów, w pięciu biegach tracąc tylko jeden punkt. Maciej Janowski w trzech wyścigach zdobył czysty komplet. 12+1 do dorobku Betardu Sparty dołożył Bartłomiej Kowalski, a 10+1 Jakub Krawczyk. Ten ostatni to nowa twarz w ekipie trenera Dariusza Śledzia.

- Ciężko trenowałem całą zimę z chłopakami z Ostrowa Wielkopolskiego, a potem już we Wrocławiu. W trakcie przygotowań do sezonu miałem dużo wymagających treningów, więc mam nadzieję, że to przełoży się na dobrą postawę w PGE Ekstralidze - powiedział w rozmowie z nami Krawczyk. - Obóz Sparty w Calpe był dla mnie trudny, ponieważ wcześniej nie jeździłem na rowerze przystosowanym do tak wymagającej jazdy po górach. Codziennie pokonywaliśmy praktycznie po 100 kilometrów. Wychodzę jednak z założenia, że im mocniej popracuje się zimą, tym łatwiej będzie w sezonie - dodał junior wrocławskiej drużyny.

Sparingowe spotkanie z ebut.pl Stalą oglądało 999 kibiców (Sparta w tym terminie nie uzyskała zgody na organizację imprezy masowej, stąd ograniczona liczba osób na trybunach). To była tylko przystawka przed daniem głównym, czyli piątkowym meczem z NovyHotel Falubazem Zielona Góra, który zainauguruje nowy sezon PGE Ekstraligi. Bilety wyprzedały się w ekspresowym tempie. Otwarta sprzedaż ruszyła w piątek o godz. 12. Kilkadziesiąt minut później nie było już ani jednej dostępnej wejściówki. „Wstępne dane z systemu biletowego wskazują, że zainteresowanie tegoroczną inauguracją było podobne do meczów finałowych w ostatnich latach. Być może nawet najwyższe w historii” - napisała Sparta w mediach społecznościowych.