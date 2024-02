Wielka wycinka drzew pod hotelem w centrum Wrocławia. Mieszkańcy przerażeni: „Kto dał na to zgodę?!”

Okazuje się, że decyzję o wycince 27 drzew wydał Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia.

- Co jednak ważne, inwestor w ramach rekompensaty został zobowiązany do nasadzenia 30 drzew na terenie Wrocławia, a także do zapłacenia 67 695 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone także na nowe nasadzenia. Dodatkowo, miasto, chcąc w przyszłości zapobiegać takim sytuacjom, zmieniło 14 września 2023 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. Stąd, gdy pojawią się kolejni inwestorzy, będą zobowiązani do posadzenia szpalerów drzew wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich – dodaje Gabriela Iwińska.