We Wrocławiu znajduje się pierwsza stacja kolejowa w Polsce! To niszczejący od lat dworzec Górnośląski

Budynek służył po wojnie do 1989 roku

Dworzec Górnośląski powstał w 1842 roku jako pierwszy dworzec na ziemiach polskich . Jego budowa nie trwała długo, budynek powstał w ciągu zaledwie jednego roku. Kamień węgielny pod budowę położono 2 maja 1841 roku, a już rok później, 1 maja, przeprowadzono pierwszą jazdę próbną. Oficjalne otwarcie linii kolejowej z Wrocławia do Oławy miało miejsce 21 maja 1842 roku.

Początki Dworca Górnośląskiego

Dworzec zawdzięcza swoją nazwę połączeniu Wrocławia z zagłębiem górnośląskim. 3 sierpnia 1842 roku otwarto 15-kilometrowy odcinek z Oławy do Brzegu, a niespełna rok później, 28 maja, fragment do Opola. Trzy lata po otwarciu pociągi dojeżdżały już do Mysłowic, a długość linii wynosiła okrągłe 200 kilometrów.

W budynku Dworca Górnośląskiego znajdowały się: